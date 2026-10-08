Женщине пообещали отпуск и бросили её в чужой стране без паспорта

В Австралии 35-летний мужчина предстал перед судом по обвинению в организации выезда женщины за границу путем обмана. По версии следствия, он уговорил знакомую отправиться на отдых в Пакистан, забрал ее документы и оставил в другой стране без возможности вернуться домой. Об этом 8 октября сообщила Федеральная полиция Австралии.

Как установили правоохранители, поездка состоялась в начале 2026 года. Еще до вылета из Австралии подозреваемый получил паспорт женщины и другие документы, удостоверяющие ее личность. При этом он убедил ее, что они направляются в Пакистан на отдых, пишет Mirage News.

После прибытия мужчина тайно приобрел для себя билет на обратный рейс в Австралию. Женщину о его намерениях не предупредили. Спустя несколько дней ей сообщили, что она должна остаться в Пакистане на постоянное проживание, тогда как сопровождавший ее знакомый собирается вернуться домой.

По утверждению следователей, документы потерпевшей продолжали удерживать, лишая ее возможности самостоятельно покинуть страну. Какими отношениями были связаны мужчина и женщина, полиция не раскрывает.

После получения информации о случившемся федеральные правоохранители начали расследование. 16 сентября сотрудники полиции провели обыск в доме на западе Сиднея. В ходе следственных действий они изъяли электронные устройства, авиабилет и документы, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Мужчине предъявили обвинение в содействии выезду другого человека из Австралии с применением обмана, угроз или принуждения. После проведения необходимых процедур его освободили под залог с определенными ограничениями.

8 октября обвиняемый предстал перед местным судом в судебном центре Даунинг в Сиднее. Согласно австралийскому законодательству, максимальное наказание по предъявленной статье предусматривает 12 лет лишения свободы.

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