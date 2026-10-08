Женщину обвинили в убийстве охранника после шоу на глазах у его семьи

KTVU: в Сан-Франциско предъявили обвинение по делу об убийстве охранника театра

Прокуратура Сан-Франциско предъявила обвинение в убийстве женщине, задержанной после гибели охранника театра Уорфилд. У 47-летнего Юлиссеса Тайки Дэвиса осталось шестеро детей. По словам родственника, его жена и двое детей стали свидетелями стрельбы, сообщает KTVU.

Дэвиса, которого близкие называли Медведем, застрелили около часа ночи в субботу после мероприятия, связанного с реалити-шоу «Плохие девчонки: Наследие». Прибывшие полицейские оказали ему первую помощь и передали медикам, однако в больнице мужчина умер. Подозреваемая покинула место происшествия до приезда патрульных.

По данным полиции, стрельбе предшествовал конфликт внутри театра. Женщину вывели наружу, где спор продолжился. Родственник погибшего рассказал, что Дэвис помогал вывести нарушительницу порядка и получил выстрел в спину. Эта версия приводится со слов семьи. Следователи изучают записи камер и выясняют, был ли охранник непосредственной целью нападения.

Задержанную зовут Шакия Вандербилт. Окружной прокурор Брук Дженкинс объявила, что ей предъявили обвинения в убийстве, стрельбе в здании, где находились люди, и незаконном владении оружием после предыдущей судимости. Обвинение в убийстве дополнено обстоятельством личного применения огнестрельного оружия.

Первое судебное заседание назначено на четверг. Прокуратура намерена добиваться содержания обвиняемой под стражей. Полиция также проверяет разрешения на проведение мероприятия. Представитель городских властей сообщил, что организаторы заранее не уведомили правоохранителей о шоу для согласования усиленной охраны.

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