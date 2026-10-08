Житель Ставрополья пытался дать взятку сотрудникам ДПС баранами

Житель Ставропольского края попытался откупиться от сотрудников ДПС домашним скотом. Об этом сообщили в региональной судебной пресс-службе.

Инцидент произошел в Арзгирском районе. Инспекторы ДПС остановили машину, водитель которой имел явные признаки опьянения. Сотрудники попросили его пересесть в патрульный автомобиль. Уже там мужчина начал торговаться: предложил полицейским двух баранов, чтобы они не составляли административный протокол.

«За несоставление протокола об административном правонарушении и, как следствие, непривлечение к ответственности, он предложил должностным лицам взятку в натуральной форме — двух баранов», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники ДПС от такого вознаграждения наотрез отказались.

По версии следствия, водитель действовал осознанно. Попытка подкупа представителей власти была квалифицирована как умышленное преступление.

Следующее судебное заседание по этому делу состоится 8 октября. В ходе процесса суду предстоит определить точную стоимость предлагаемого скота, от которой будет зависеть тяжесть приговора. Заседание проходит в открытом режиме.

В случае установления вины, обвиняемому грозит наказание в виде штрафа, размер которого многократно превышает сумму полученной взятки. Кроме того, статья Уголовного кодекса предусматривает возможность лишения свободы на срок до двух лет. В качестве дополнительной меры наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, фигурант будет лишен права управления транспортными средствами.

До этого в Татарстане был арестован водитель, который устроил гонку с полицией.

Также в Ярославле сотрудники ГАИ пострадали при задержании пьяного водителя.

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