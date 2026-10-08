Жительница Донецка рассказала об атаке ВСУ на ее дом

Жительница Донецка рассказала ИС «Вести», как ее семья чудом спаслась во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кировском районе на улице Шилова.

По словам женщины, атака произошла в тот момент, когда все члены семьи спали. Проснулись они уже под осколками, грязью и кирпичами. Люди выбирались из разрушенного жилища через окно, поскольку дверь была заблокирована.

«В душе пустота … Я ничего не испытываю. Просто страх, ужас и шок. Больше ничего. Я благодарна Богу, что … выжил мой ребенок, что выжил мой муж. То, что нет крыши над головой, негде жить … — как-то этот вопрос будем решать», — сказала она.

Женщина отметила, что боевики ВСУ действовали прицельно: по дому было выпущено три снаряда, хотя никаких военных целей в округе не было.

До этого супруги из Донецка рассказали, как пережили атаку беспилотника ВСУ на жилой дом. Враг нанес удар прямо по крыше, из-за чего люди оказались под обломками. Женщина получила перелом.

Также в Горловке при налете БПЛА повреждены две маршрутки.

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