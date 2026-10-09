12-летний мальчик отдал мошенникам родительские украшения на 9 миллионов

Курьер мошенников, забравший у 12-летнего школьника украшения и деньги на общую сумму 9 млн рублей, задержан сотрудниками полиции на севере Москвы.

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве, жертвой аферистов стал житель Тимирязевского района. Сначала подросток в Интернете познакомился с девушкой, затем на связь вышли лжеработники правоохранительных органов. Они убедили парня провести в квартире «обыск» по видеосвязи. Школьник достал из сейфа деньги и ювелирные изделия и передал их посыльному мошенников. Курьер задержан, им оказался 18-летний житель Подмосковья. Часть похищенного удалось вернуть владельцам.