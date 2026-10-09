18 дронов ВСУ сбили 9 октября над российским регионом

Сегодня, 9 октября, боевики ВСУ атаковали Калужскую область. В регионе были ликвидированы 18 вражеских беспилотников.

Об этом рассказал региона Владислав Шапша. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Дроны были ликвидированы над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Кировского, Сухиничского, Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине областного центра. Сейчас на местах падения обломков работают оперативные службы.

Ранее наше издание сообщало, что боевики ВСУ нанесли удар по гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста. Произошло это под Донецком.

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