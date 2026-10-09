19-летний водитель «Приоры» погиб в ДТП в российском регионе

В Ставропольском крае случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. Детали аварии рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель «Нивы» выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с автомобилем «Лада Приора». К сожалению, 19-летний водитель «Приоры» умер на месте.

А 53-летнего водителя «Нивы» госпитализировали с различными травмами. Сейчас ему помогают медики. По факту случившегося проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее наше издание сообщало, что в Астрахани в ДТП с участием машины скорой помощи пострадали два человека. По предварительным данным, водитель скорой 1951 года рождения при повороте не уступил дорогу автомобилю.

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