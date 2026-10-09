«22 удара тростью»: многодетного отца наказали за сексуальное насилие над дочерями и падчерицами

В Сингапуре 44-летнего мужчину приговорили к 16 годам и шести месяцам заключения и 22 ударам тростью за сексуальное насилие над четырьмя несовершеннолетними дочерьми и падчерицами. Преступления продолжались на протяжении 15 лет. Имя осуждённого не раскрывается, чтобы сохранить анонимность пострадавших, сообщает Channel Nеws Asia (CAN).

Как установил суд, у мужчины было восемь детей от трeх браков, пятеро из которых — девочки. Первый известный случай произошёл ещё в 2008 году, когда он совершил дeйствия сексуального характера в отношении 13-летней падчерицы. Девочка рассказала о случившемся матери, однако та ей не поверила. Опасаясь аналогичной реакции полиции, ребёнок не стал обращаться к правоохранителям.

В 2020 году жертвой мужчины стала его 17-летняя родная дочь. Девушка также побоялась сообщить о преступлении, поскольку родственники были против обращения в полицию, и она опасалась остаться без поддержки семьи. Год спустя насилию подверглась ещё одна 13-летняя дочь осуждённого. Она притворилась спящей, когда отец начал приставать к ней. В январе 2022 года девочка всё же написала заявление.

Несмотря на обращение в полицию, мужчина продолжил преступные дeйствия. Его следующей жертвой стала малолетняя падчерица, которая считала отчима родным отцом. Первые домогательства начались, когда ей было около пяти-семи лет, и повторялись в последующие годы. В ноябре 2024 года девочка сняла на телефон непристойное поведение мужчины и показала запись знакомому в TikTok. Информация дошла до учителя и органов защиты детей, после чего подозреваемого задержали.

На суде мужчина признал вину по трeм обвинениям, ещё семь аналогичных эпизодов учли при назначении наказания. Психиатрическая экспертиза не выявила у него психических расстройств. Судья Андре Маниам подчеркнул, что подобные преступления особенно опасны из-за злоупотребления доверием внутри семьи и тяжёлых психологических последствий для детей. В итоге обвиняемому назначили 16,5 года лишения свободы и 22 удара тростью.

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