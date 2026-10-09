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Происшествия 1512

Аферисты обманывали граждан под предлогом оформления кредитов

Осуждены мошенники, обманывавшие претендентов на кредиты

Шайка аферистов, обманывавших граждан под предлогом предоставления им кредитов, осуждена Останкинским судом столицы.

Осуждены мошенники, обманывавшие претендентов на кредиты

Как сообщили «МК» в прокуратуре Москвы, семеро жителей разных регионов России в возрасте от 23 до 30 лет организовали услугу для граждан, которым ранее отказывали в получении кредитов. «Бизнесмены» арендовали два офиса на Староалексеевской улице и 5-й улице Ямского Поля, где вели прием нуждавшихся в финансовой помощи. Они предлагали взять на себя все переговоры с банками по предоставлению кредитов, требуя при этом оплатить услуги по оформлению документов и консультации. Если у граждан не было денег, им предлагали заем на невыгодных условиях. В общей сложности от действий аферистов пострадали  50 человек, их обманули на 7 миллионов рублей.

Суд приговорил четырех участников группы к реальным срокам лишения свободы - от 2,5 до 4 лет, одной из осужденных исполнение приговора отсрочено до достижения ее ребенком 14-летия. Еще трое аферистов получили условные сроки — от 1 года 4 месяцев до 3 лет 6 месяцев. Также трое осужденных выплатят штрафы в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.

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Автор:
Россия Москва