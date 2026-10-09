Аферисты обманывали граждан под предлогом оформления кредитов

Как сообщили «МК» в прокуратуре Москвы, семеро жителей разных регионов России в возрасте от 23 до 30 лет организовали услугу для граждан, которым ранее отказывали в получении кредитов. «Бизнесмены» арендовали два офиса на Староалексеевской улице и 5-й улице Ямского Поля, где вели прием нуждавшихся в финансовой помощи. Они предлагали взять на себя все переговоры с банками по предоставлению кредитов, требуя при этом оплатить услуги по оформлению документов и консультации. Если у граждан не было денег, им предлагали заем на невыгодных условиях. В общей сложности от действий аферистов пострадали 50 человек, их обманули на 7 миллионов рублей.

Суд приговорил четырех участников группы к реальным срокам лишения свободы - от 2,5 до 4 лет, одной из осужденных исполнение приговора отсрочено до достижения ее ребенком 14-летия. Еще трое аферистов получили условные сроки — от 1 года 4 месяцев до 3 лет 6 месяцев. Также трое осужденных выплатят штрафы в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.