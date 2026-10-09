Акула подмигнула серферу перед тем, как откусить ему ногу

Австралийский сёрфер и пожарный Мел Исмаил, лишившийся правой ноги ниже колена из‑за нападения акулы, поделился шокирующими деталями случившегося. По его словам, перед тем как откусить конечность, хищница будто бы подмигнула ему.

Инцидент произошёл у побережья Западной Австралии — об этом в середине сентября сообщило управление первичных отраслей и регионального развития штата (DPIRD). Сёрфера госпитализировали с тяжёлыми травмами.

В интервью телеканалу ABC Исмаил рассказал, как развивались события: сначала он подумал, что в него врезался дельфин, но затем что‑то схватило его и потащило на глубину — тогда мужчина понял, что это акула. «Я увидел её глаз — большой чёрный глаз. Я знал, что она держит меня за ногу, и пытался ткнуть в глаз пальцем. Лично я считаю, что она подмигнула мне, а потом откусила ногу», — поделился Исмаил.

Перед нападением мужчина заметил неподалёку стаю дельфинов. Несмотря на ранения, он смог поймать волну и подплыть примерно на 20 метров ближе к берегу. Там он подал сигнал о помощи человеку на пляже. Оказавшись на суше, Исмаил получил первую помощь, ему вызвали скорую.

Расследование происшествия пока не завершено, вид напавшей акулы остаётся неустановленным. Сам сёрфер заявил, что когда‑нибудь снова вернётся в воду.