Атакованный ВСУ танкер «Афрамакс Рио» отбуксировали в безопасную зону

Танкер «Афрамакс Рио», по которому ударили украинские военные в Чёрном море, отведён в безопасное место. Об этом проинформировала пресс-служба Минтранса России.

В ведомстве сообщили, что министр Андрей Никитин провёл заседание оперативного штаба, посвящённое ликвидации последствий происшествия с судном. Корабль отбуксировали, вокруг него поставили боновые заграждения, а также подготовили нужный запас сорбента. Сейчас состояние танкера изучают специалисты Морспасслужбы.

Нападение на «Афрамакс Рио» случилось 6 октября у черноморского побережья. По судну ударили морские дроны. Танкер шёл под либерийским флагом, на его борту находились 23 моряка из Индии. Экипаж удалось спасти полностью, пострадавших нет. Из-за возгорания власти Сочи временно закрыли доступ к набережным и пляжам, а также начали следить за качеством воды и воздуха.

Уже на следующий день Минтранс объявил о начале работ по устранению последствий пожара. Роспотребнадзор проверил акваторию и не нашёл загрязнений Чёрного моря.

Президент России Владимир Путин получил все доклады о ситуации с «Афрамакс Рио», который подвергся атаке безэкипажного катера. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Сириусе открыли пляжи после проверки морской воды на нефтепродукты

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX