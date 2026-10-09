Четыре человека погибли при атаках на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 163 раза атаковали Белгородскую область. В результате погибли четыре мирных жителя, еще 12 человек получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

По словам главы области, в Белгородском округе при обстреле погибли супруги. В Валуйском и Грайворонском округах в результате атак беспилотников погибли мужчина и женщина. Пострадавшие зафиксированы в пяти округах, шесть человек продолжают лечение в больницах.

Из 163 атак пять пришлись на артиллерийские обстрелы и удары реактивных систем залпового огня. Еще в шести случаях взрывные устройства сбрасывали с беспилотников. Под ударами оказались 14 округов региона.

Кроме того, за минувшие сутки над Белгородской областью сбили и подавили 205 украинских беспилотников. По данным губернатора, после полного обследования в детской областной клинической больнице диагноз одного из детей не подтвердился.

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