В Японии четыре человека погибли при демонтаже крана в порту

В японском городе Кавасаки выяснились новые обстоятельства трагедии, в результате которой погибли четыре человека. Во врeмя демонтажа портового крана огромный противовес массой около 400 тонн сорвался с 35-метровой высоты, увлекая за собой пятерых рабочих. Четверо погибли, ещё один получил травмы, сообщает TV Asahi.

Авария произошла 7 апреля на территории металлургического завода JFE Steel. Рабочие разбирали крупный кран, использовавшийся для разгрузки судов. Чтобы облегчить массивный противовес диаметром 6 метров и длиной 9 метров, они удаляли бетон из его внутренней части. В какой-то момент конструкция обрушилась, пробила металлический настил и упала в море.

Как выяснилось позднее, причиной катастрофы могло стать повреждение одной из двух металлических опор, удерживавших груз. За несколько дней до аварии рабочие добрались до опоры, скрытой внутри бетона, однако, предположительно, продолжили разрушать её вместе с бетонной массой. В результате конструкция могла не выдержать огромного веса и обрушиться.

400-тонный противовес до сих пор находится на морском дне. Специалисты расчищают место падения и рассчитывают поднять его до конца года. Полиция расследует возможную профессиональную халатность и выясняет, были ли нарушены правила безопасности при демонтаже крана.

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