Число пострадавших в ДТП с автобусами на Урале выросло до восьми

Восемь человек госпитализированы после ДТП с автобусами на Урале

Число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с двумя рейсовыми автобусами на автодороге Екатеринбург – Серов возросло до восьми. Об этом 9 октября сообщило агентство ТАСС.

Всех раненых госпитализировали в Серовскую городскую больницу. Другие подробности не приводятся. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Как писал ранее МК, в Новолялинском районе Свердловской области возбуждено уголовное дело после столкновения двух рейсовых автобусов на трассе Екатеринбург — Серов, в котором пострадали пассажиры. По предварительным данным, водитель автобуса «Ютонг» не выдержал безопасную дистанцию в зоне дорожных работ и врезался в «Форд-Транзит».