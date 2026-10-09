Десятки россиян не могут вылететь из Сухума из-за поломки самолёта

Около 150 россиян застряли в Сухуме из-за неисправности самолёта

Десятки россиян вторые сутки не могут вылететь из Сухума в Абхазии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Причиной задержки стала поломка самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Вылета ждут около 150 граждан РФ. Они застряли в Сухуме, поскольку перевозчик всё ещё не отправил за ними резервный борт», — говорится в сообщении.

Специалисты пытаются починить неисправный самолёт прямо в аэропорту. Авиакомпания пока не прислала замену. Пассажиров обеспечили едой и временным жильём. Ожидание рейса продолжается уже вторые сутки.

Аэропорт Сухума принимает рейсы из нескольких городов России. При неисправности воздушных судов перевозчик обязан предоставить пассажирам питание и место для отдыха согласно федеральным авиационным правилам.

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