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Девять человек пострадали при атаке БПЛА на Калужскую область

Девять человек получили ранения при атаке БПЛА на Калужскую область

Девять человек получили ранения при атаке БПЛА на Калужскую область

Девять человек получили ранения в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Калужскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша на своей странице в Max.

По его словам, силы ПВО за ночь уничтожили 26 БПЛА над территориями Малоярославецкого, Перемышльского, Ферзиковского муниципальных округов и города Калуги.

«Враг нанёс удар по инфраструктуре города, в результате есть пострадавшие и повреждения. К сожалению, 9 человек получили ранения, 5 из которых госпитализированы и сейчас находятся в стабильном состоянии. Медики оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — пояснил глава региона.

Калужская область граничит с Брянской областью. Регион регулярно сталкивается с атаками беспилотных аппаратов.

Ранее стало известно, что в результате ночной атаки БПЛА на посёлок Разумное Белгородского района погибли два человека, ещё четверо получили ранения.

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