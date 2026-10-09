Девять человек пострадали при атаке БПЛА на Калужскую область

Девять человек получили ранения при атаке БПЛА на Калужскую область

Девять человек получили ранения в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Калужскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша на своей странице в Max.

По его словам, силы ПВО за ночь уничтожили 26 БПЛА над территориями Малоярославецкого, Перемышльского, Ферзиковского муниципальных округов и города Калуги.

«Враг нанёс удар по инфраструктуре города, в результате есть пострадавшие и повреждения. К сожалению, 9 человек получили ранения, 5 из которых госпитализированы и сейчас находятся в стабильном состоянии. Медики оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — пояснил глава региона.

Калужская область граничит с Брянской областью. Регион регулярно сталкивается с атаками беспилотных аппаратов.

Ранее стало известно, что в результате ночной атаки БПЛА на посёлок Разумное Белгородского района погибли два человека, ещё четверо получили ранения.

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