Девять человек пострадали при атаке БПЛА на Калужскую область

Девять человек получили ранения в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Калужскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша на своей странице в Max.
По его словам, силы ПВО за ночь уничтожили 26 БПЛА над территориями Малоярославецкого, Перемышльского, Ферзиковского муниципальных округов и города Калуги.
«Враг нанёс удар по инфраструктуре города, в результате есть пострадавшие и повреждения. К сожалению, 9 человек получили ранения, 5 из которых госпитализированы и сейчас находятся в стабильном состоянии. Медики оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — пояснил глава региона.
Калужская область граничит с Брянской областью. Регион регулярно сталкивается с атаками беспилотных аппаратов.
Ранее стало известно, что в результате ночной атаки БПЛА на посёлок Разумное Белгородского района погибли два человека, ещё четверо получили ранения.
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