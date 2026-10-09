Дом пенсионера с прахом сына снесли бульдозером, пока он ходил за покупками

В Великобритании 79-летний Боб Туэйтс лишился дома, пока ходил за покупками. Вернувшись, мужчина обнаружил, что его жилой автоприцеп уничтожен вместе со всеми личными вещами и прахом покойного сына. Теперь пенсионер пытается через суд добиться права вернуться на участок, где прожил 35 лет. Об этом пишет портал Female First.

С 1991 года британец жил в автоприцепе возле ручья Броднесс на полуострове Суонскомб в графстве Кент. Он поселился там после распада брака и обустроил автономное жильё без подключения к централизованным коммуникациям. Однако 6 мая компания Land Logical, получившая контроль над фирмой — владельцем земли, снесла его дом в отсутствие хозяина.

Адвокаты пенсионера назвали произошедшее незаконным. По их словам, если собственник участка хотел выселить мужчину, он должен был сначала получить соответствующее решение суда. Защита также утверждает, что за десятилетия проживания Туэйтс мог приобрести права на землю. В подтверждение представлены аэрофотоснимки за 1999–2025 годы, на которых автоприцеп находится на одном месте, а также сведения о том, что мужчине выдавали ключ для доступа на территорию.

Представители компании-владельца придерживаются другой позиции. Они заявляют, что разрешения на проживание на участке не было, сведения об уплате муниципального налога отсутствуют, а постоянное присутствие пенсионера вызывает сомнения. Юристы компании выступили против его возвращения, сославшись на вопросы безопасности и страхования.

Теперь Туэйтс просит суд временно разрешить ему установить новый автоприцеп на прежнем месте до окончательного разрешения земельного спора. Его адвокат Эд Джон подчеркнул, что дело касается не только недвижимости, но и человеческого достоинства. Судья Кэтрин Браун отложила рассмотрение ходатайства до 15 октября, когда ожидается решение о возможном возвращении пенсионера на участок.

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