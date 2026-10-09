Домработница украла у принцессы драгоценности

В Великобритании 71-летняя Мария Вирхелина Таборда Энао оказалась под следствием по подозрению в хищении ювелирной коллекции иорданской принцессы Фирьял Иршаид. Женщина более десяти лет работала в доме представительницы королевской семьи и пользовалась ее доверием. Подробности дела приводит BBC.

Предполагаемая кража произошла во время пандемии коронавируса. Весной 2020 года принцесса покинула Лондон, поручив присматривать за особняком своей помощнице. Спустя несколько месяцев Иршаид неожиданно обнаружила, что принадлежащие ей драгоценности выставлены на аукцион. После обращения в полицию в доме домработницы провели обыск и нашли ожерелье, серьги и обручальное кольцо хозяйки, которое та долгое время считала потерянным.

По версии следствия, продавать похищенные украшения женщине помогал племянник Джулиан Рамирес. На реализации ценностей ему удалось выручить около 90 тысяч фунтов стерлингов. Вернувшись в британскую столицу в мае 2021 года, принцесса обнаружила исчезновение значительной части своей коллекции. Среди оставшихся украшений находилась преимущественно недорогая бижутерия.

В октябре 2023 года Рамирес, ранее отпущенный под залог, вылетел в Колумбию и обратно не вернулся. Сама Энао отвергает предъявленные обвинения. Пострадавшая Фирьял Иршаид является бывшей супругой иорданского принца Мухаммада, брата покойного короля Хусейна. С 1992 года она также занимает пост посла доброй воли ЮНЕСКО.

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