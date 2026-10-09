Два человека погибли, двое пострадали при ударе ВСУ

В Белгородской области два человека погибли при атаке ВСУ

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. Сегодня, 9 октября, они нанесли удар по Белгородской области. В результате два человека погибли, двое получили ранения.

Об этом сообщил оперативный штаб региона. Так, в селе Ясные Зори Белгородского округа FPV-дрон нанёс удар по автомобилю.

Двое мужчин от полученных травм скончались на месте. Еще двоих госпитализировали. У одного диагностировали осколочное ранение голени, у другого — осколочные ранения и ожоги головы, лица и грудной клетки. Также сгорел автомобиль.

Ранее наше издание сообщало, что сегодня, 9 октября, в РФ были ликвидированы 62 украинских беспилотника. Данные взяты за 12 часов – с 8:00 до 20:00.

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