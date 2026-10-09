Два человека погибли и четверо пострадали при ночном обстреле Белгородского округа

Два человека погибли, ещё четверо пострадали в результате ночного обстрела ВСУ в посёлке Разумное Белгородского округа. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Один из раненых — 10-летний ребёнок.

«Пострадали четверо: мужчина получил акубаротравму, поверхностные ссадины спины и плеча, его супруга и 10-летний сын — предварительно, акубаротравмы. Для обследования бригады скорой доставили женщину и ребёнка в медицинские учреждения г. Белгорода. Ещё одной женщине с осколочными ранениями мягких тканей волосистой части головы и плеча медики оказали помощь на месте», — уточнили в оперштабе.

Снаряд попал в частный дом в посёлке Разумное. В этом здании погибли супруги. Также обстрел полностью уничтожил один жилой дом. В соседнем домовладении обвалилась часть кровли и разбились окна.

Накануне в городе Грайворон Белгородской области в результате детонации FPV-дрона погибла женщина. Ещё три человека получили ранения и были доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу.

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