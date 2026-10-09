Два человека пострадали при пожаре на Зорге в Уфе

Двух пострадавших при пожаре в Уфе госпитализировали в реанимацию

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Зорге в Уфе. Загорелась кровля здания. В результате возгорания пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Оба пострадавших — взрослые. Их госпитализировали в реанимационное отделение городской клинической больницы № 18. Информация о состоянии здоровья уточняется.

Ранее сообщалось, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара и другие детали не приводятся. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее МК сообщал, что площадь пожара составила 875 квадратных метров, из здания эвакуировали 41 человека, включая семерых детей.