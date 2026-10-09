Два мирных жителя погибли при ударах ВСУ по российскому приграничному региону

За прошедшие сутки территория ЛНР подверглась атакам украинских беспилотников. Погибли два мирных жителя, 16 человек ранены. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

По его данным, удары наносились по 14 муниципалитетам. В Станично-Луганском округе дроны атаковали машины: один погиб, шестеро ранены. В Кременском округе удар по грузовику: один погибший, один раненый.

В Троицком округе пострадал водитель трактора, в Новоайдарском — водитель автомобиля. На трассе Золотое — Первомайск ранена женщина. В Луганске после атаки на автобус число пострадавших выросло до пяти. В Счастье ранен мужчина. Оперативные службы ликвидируют последствия.

МК писал ранее, что за минувшую неделю в Херсонской области из-за атак ВСУ погибли шесть мирных жителей, еще 25 человек получили ранения. Повреждены 19 жилых домов и 32 автомобиля, включая машину скорой помощи, под удары попали Каховская ЦРБ, школа в Виноградово, детский сад в Приветном и стоматология в Горностаевке. В районе Рыково украинский дрон убил многодетного отца и его 15-летнюю дочь.