Два подростка погибли в ДТП, катаясь на мотоцикле

Два подростка в Алтайском крае погибли в ДТП, катаясь на мотоцикле

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело из‑за гибели двух подростков в дорожно‑транспортном происшествии. Об этом рассказали представители СУСК по региону.

По данным следствия, 17‑летний юноша, не имевший водительских прав, управлял мотоциклом марки SYCMCC 250. Он двигался по трассе от посёлка Мирный Зонального района в сторону Бийска.

Выехав на встречную полосу, подросток столкнулся с автомобилем, ехавшим навстречу. В результате аварии погибли и сам водитель мотоцикла, и его 17‑летний пассажир.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Дело завели по части 5 статьи 264 УК РФ — за нарушение ПДД, которое по неосторожности привело к смерти двух человек.