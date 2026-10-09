ФТС России пресекла многомиллионную коррупционную схему

Схема рухнула: таможенников-взяточников ждёт до 15 лет и конфискация 80 млн

Сотрудники службы по противодействию коррупции Южного таможенного управления выявили преступную схему, которая длительное время действовала на Южном акцизном таможенном посту Центральной акцизной таможни.

Как сообщили в пресс-службе ФТС России, она была связана с содействием недобросовестным участникам внешне-экономической деятельности в списании утилизационного сбора за транспортные средства с нарушением установленного порядка.

Задокументированы многочисленные факты превышения должностных полномочий, а также получения взятки на сумму более 13 млн рублей за покровительство при незаконном перемещении транспортных средств.

Несмотря на попытки злоумышленников сокрыть следы преступления, в том числе инициативное увольнение со службы одного из таможенников после задержания другого, в ходе дальнейших оперативных мероприятий установлено превышение должностных полномочий всех членов организованной преступной группы. Фото: ФТС

Возбуждено 5 уголовных дел по различным статьям Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности; получение и дача взятки в особо крупном размере. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Причастные должностные лица заключены под стражу. В доход государства обращено имущество бывших должностных лиц поста, полученное преступным путем. Его стоимость превышает 80 млн рублей.