Газ взорвался в жилом доме в российском регионе

В поселке Яблоновском Тахтамукайского района Адыгеи произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Инцидент случился в частном доме. Сообщение поступило в оперативную дежурную смену главного управления МЧС России по Республике Адыгея.

На место происшествия выехали все экстренные службы. Другие подробности не приводятся. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

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