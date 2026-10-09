Иск к Тимуру Турлову: что известно о деле Генпрокуратуры и почему вокруг него остается много вопросов

Об иске Генеральной прокуратуры России к Тимуру Турлову СМИ сообщили уже после того, как предприниматель стал президентом Международной шахматной федерации. Как выяснилось, позже заявление заместителя Генерального прокурора зарегистрировали в Тверском районном суде Москвы 24 сентября. Предварительная беседа назначена на 15 октября. Однако содержание требований ведомства в открытой судебной карточке не приводится.

Суд подтвердил дело, но не раскрыл претензии

Ответчиками по делу указаны Тимур Турлов и Аркадий Щукин, упоминаются компании "В-Эмпирикал Холдинг Корп.", "Фридом Холдинг Корп.", "Фридом финанс Европа Лтд.". Отдельно отмечается, что иск носит административный характер. Первое процессуальное мероприятие назначено на 15 октября. На этом официальные данные исчерпываются: в судебной карточке нет описания претензий и не указаны конкретные действия, которые прокуратура считает нарушением.

На иск отреагировала пресс-служба Freedom Holding. Представители компании заявили, что сейчас знакомятся с материалами дела и проводит консультации с целью разрешения ситуации. В компании также подчеркнули, что являются социально ответственным бизнесом, работают в соответствии с законодательством стран присутствия и требованиями комплаенса. В холдинге рассчитывают на благоприятное разрешение ситуации.

За несколько дней вокруг дела сформировались разные версии. Так, например, «Коммерсант», рассказывая об иске, написал, что «иск может быть направлен на признание господина Турлова и других ответчиков экстремистами и конфискацию их активов». Автор статьи ссылался на неназванные источники, а не на официальные документы или комментарии ведомства. Позднее «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о том, что «иск заявлен на обращение в доход государства денежных средств и иных активов, а также движимого и недвижимого имущества, на общую сумму в сотни миллионов долларов».

Проблема подобных версий в том, что они не опираются на текст иска и сами по себе требуют доказательств. В доступной судебной информации нет данных, позволяющих проверить ни предполагаемый объем имущества, ни основания для его изъятия, ни связь возможных требований с конкретными активами.

Подтверждено, что Генпрокуратура обратилась в суд. Не подтверждено опубликованными документами, что ведомство добивается признания Турлова экстремистом или конфискации определенного перечня активов.

Российский бизнес Freedom Holding был продан еще в 2023 году

Компания отдельно подчеркивает, что не ведет деятельность в России и не располагает активами в стране. Freedom Holding начал выход из российского бизнеса после начала военного конфликта в 2022 году. В феврале 2023 года компания завершила продажу двух российских дочерних структур. После сделки российские компании получили новый бренд – «Цифра». Сделку одобрил Центральный Банк России.

В актуальном FAQ компании также указывается, что группа завершила выход из России в 2023 году, больше не ведет там деятельность, а бывшие российские активы проданы независимым владельцам.

Поэтому сообщения о возможном обращении активов Freedom в доход государства закономерно вызывают вопрос о том, что под ними подразумевается.

Тимур Турлов давно сменил юрисдикцию

В июне 2022 года Тимур Турлов получил гражданство Казахстана, после чего отказался от паспортов России и Сент-Кит и Невиса. Это связано с тем, что Казахстан не признает практику двойного гражданства. Для Турлова, который с 2011 года проживает с семьей в Казахстане, этот поступок выглядел не спонтанным, а заранее обдуманным.

Бизнес группы с 2012 года развивается в Казахстане, а последние несколько лет именно Алматы стал главным офисом. Компания называет Казахстан своей основной юрисдикцией и центром операционной деятельности. Так что есть основания предполагать, что бизнес-интересы оказали немалое влияние на решение Турлова сменить гражданство.

Как объяснить украинские санкции

Предположение о возможном экстремизме сталкивается с еще одним фактом, который сложно состыковать с этой версией. В 2022 году Украина ввела санкции против Турлова и Freedom Finance Ukraine. К слову, сам Турлов тогда заявил, что считает включение украинской структуры в санкционный список ошибочным и намерен добиваться пересмотра решения. Компания отдельно указывала на отсутствие российского владения и активов у украинской структуры.

Позднее в корпоративной отчетности Freedom Holding сообщал, что с апреля 2023 года больше не осуществляет эффективный контроль над Freedom Finance Ukraine. В тех же документах компания указывала, что за исключением украинских ограничений ни сама Freedom Holding, ни ее дочерние структуры и руководители не являлись объектами санкций США, Евросоюза или Великобритании.

Украинские санкции и российский иск — разные юридические процессы. Публичных документов, которые позволяли бы связать их между собой, нет. Более того санкции Украины вступают в противоречие с предположением о возможном экстремизме.

Почему совпадение с выборами FIDE привлекло внимание

Иск зарегистрировали 24 сентября, за два дня до выборов президента FIDE. 26 сентября Турлов победил во втором туре, получив 110 голосов против 85 у ближайшего оппонента. В первом туре он получил 96 голосов против 76 и 20.

То, что события последовали одно за другим, тоже стало обсуждаться в СМИ. Опять же официальных данных о связи судебного процесса с выборами FIDE нет, поэтому совпадение по времени не позволяет делать выводы о причинах обращения прокуратуры.

Вот что подтверждено на данный момент: сам факт иска, но не его содержание. Тимур Турлов с 2022 года является гражданином Казахстана, Freedom Holding продал российский бизнес в 2023 году при одобрении сделки Центробанком РФ. Представители холдинга заявляют об отсутствии деятельности и активов в России. Версия о возможной конфискации требует ответа на базовый вопрос: какое имущество прокуратура намерена затронуть, если российский бизнес холдинга был продан несколько лет назад.

Компания изучает материалы дела и рассчитывает на благоприятное разрешение ситуации. Пока требования Генпрокуратуры не раскрыты, утверждения о возможных нарушениях Турлова и конфискации его активов остаются неподтвержденными официально: в открытых материалах суда нет ни перечня имущества, ни описания конкретных претензий к предпринимателю.