Известно, сколько БПЛА ВСУ сбили в России 9 октября

Более 60 БПЛА ВСУ сбили в России 9 октября

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. Сегодня, 9 октября, в РФ были ликвидированы 62 украинских беспилотника.

Данные взяты за 12 часов – с 8:00 до 20:00. Об этом рассказали представители Министерства обороны Российской Федерации.

Дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Коми, Республики Крым и над акваторией Черного моря. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Напомним, подразделения ПВО Минобороны отбили атаку 15 беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Максе».

Беспилотная опасность: как действовать в экстренной ситуации и где укрыться

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX