Известно, сколько БПЛА ВСУ сбили в России 9 октября

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. Сегодня, 9 октября, в РФ были ликвидированы 62 украинских беспилотника.
Данные взяты за 12 часов – с 8:00 до 20:00. Об этом рассказали представители Министерства обороны Российской Федерации.
Дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Коми, Республики Крым и над акваторией Черного моря. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Напомним, подразделения ПВО Минобороны отбили атаку 15 беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Максе».
Беспилотная опасность: как действовать в экстренной ситуации и где укрыться