Хакеры похитили данные 14 млн пользователей агрегатора Sky Ticket в Японии

Хакеры получили доступ к системе японского агрегатора авиабилетов Sky Ticket. Об этом сообщило общественное телевидение NHK. Злоумышленники украли персональные данные около 14 млн пользователей.

«Злоумышленники украли имена, почтовые адреса, данные банковских счетов и пароли», — отмечает телеканал NHK со ссылкой на компанию.

Компания подтвердила факт утечки. Точное число пострадавших сервис не раскрыл. Сервис принёс извинения. Компания разослала клиентам письма. В письме содержится просьба сменить пароли. В тот же день произошла ещё одна похожая атака на сеть комиссионных магазинов Book Off. Там хакеры украли данные 6,4 млн пользователей.

Число кибератак на японские компании в 2026 году достигло рекорда. За девять месяцев эксперты зафиксировали более 600 случаев. Этот показатель превысил данные за весь 2025 год. Тогда зафиксировали 593 случая. Эксперты называют эту ситуацию серьёзной. Они связывают рост с возможным использованием искусственного интеллекта. Прямую связь с конкретными инцидентами пока не установили. В сентябре сообщения об утечках поступали ежедневно.

Sky Ticket — популярный в Японии агрегатор для покупки авиабилетов и бронирования отелей. Сеть магазинов Book Off специализируется на продаже подержанных товаров.

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