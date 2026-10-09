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Происшествия 1227

Киев открывает пункты обогрева из-за проблем с энергетикой

В Оболонском, Подольском и Святошинском районах Киева появятся пункты обогрева

В Оболонском, Подольском и Святошинском районах Киева появятся пункты обогрева
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

В трёх районах Киева разворачивают пункты обогрева из-за проблем в энергетической сфере. Об этом сообщили в Telegram-канале Киевской городской госадминистрации.

Соответствующее распоряжение от мэрии получили главы Оболонского, Подольского и Святошинского районов столицы.

Напомним, на Украине с конца 2025 года начались перебои с электроснабжением. Причиной стали сильные холода и масштабные повреждения энергетической инфраструктуры. В энергетике страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Во многих регионах до сих пор ежедневно действуют многочасовые графики отключения света.

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