Кровавая драка в мексиканской тюрьме унесла жизни 10 человек

В драке в тюрьме «Эль-Кастильо» в Мексике погибли 10 человек, 16 ранены

Массовая драка в мексиканской тюрьме «Эль-Кастильо» в штате Синалоа закончилась гибелью 10 человек. Еще 16 заключенных получили ранения. О происшествии сообщила региональная служба общественной безопасности.

Среди погибших — 9 заключенных и посетитель, пришедший на свидание. Руководитель ведомства Синуэ Тельес Лопес уточнил, что погибший посетитель был несовершеннолетним. Всех пострадавших заключенных доставили в медицинские учреждения.

Для восстановления порядка в тюрьму направили межведомственную группу силовиков. После ее вмешательства ситуацию удалось взять под контроль, однако сотрудники правоохранительных органов остались на территории учреждения.

Обстоятельства столкновения расследует Генеральная прокуратура штата Синалоа. Следователям предстоит установить причины конфликта и определить причастных к произошедшему.

После инцидента администрация «Эль-Кастильо» временно запретила посещения. Социальные службы устанавливают связь с родственниками погибших. По информации властей, остальные заключенные находятся в безопасности.

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