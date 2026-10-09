LBC: стая гиен атаковала патруль британской армии

Британские военные убегали от стаи гиен во время маневров в Кении

Стая гиен преследовала военнослужащих британской армии во время патрулирования на учениях в Кении. Об этом сообщает радиостанция LBC со ссылкой на военное ведомство.

Инцидент произошел в районе Лайкипиа у подножия горы Кения в ходе маневров Haraka Storm. В них принимают участие солдаты 1-го батальона полка герцога Ланкастерского.

Младший капрал Коннор Брэди рассказал, что подразделение заметило преследование хищников во время выполнения задачи. По его словам, первоначально ситуация вызывала напряжение.

Для отпугивания животных военные использовали тактику шума и света. Солдаты направляли на гиен яркие лучи фонарей и создавали шум, после чего животные отступили.

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