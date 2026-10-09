Лида Мониава останется руководителем хосписа «Дом с маяком»

Основательница детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава возобновляет работу в должности директора фонда. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

«Сегодня ФСИН снял с меня браслет, а вместе с ним все ограничения. Я снова с вами... Теперь у меня нет никаких причин выходить из управляющих органов, так что я остаюсь в Доме с маяком и как учредитель, и в правлении, и как директор фонда», — написала она.

Мониава также поделилась реакцией благотворителей на её ситуацию. По её словам, в первые дни после её ареста люди массово отменяли регулярные пожертвования для хосписа. Однако позже ситуация изменилась: донаты не только вернулись, но и выросли, а число новых подписок увеличилось. Директор фонда выразила надежду, что с организацией «должно быть всё хорошо».

3 сентября Симоновский суд Москвы избрал Мониаве меру пресечения. Ей запретили пользоваться интернетом и общаться со свидетелями. Поводом стало уголовное дело о распространении «фейков» о российской армии. Сразу после этого Мониава объявила, что сложит с себя полномочия директора и выйдет из правления фонда.

Благотворительный фонд «Дом с маяком» — первая в России служба помощи детям с неизлечимыми заболеваниями. Организация обеспечивает паллиативную помощь, поддерживает семьи и обучает специалистов.

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