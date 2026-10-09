«Мать тяжело переживает произошедшее»: отец расправился с трёхмесячным ребенком

В австралийском городе Ипсвич 28-летнего мужчину обвинили в убийстве собственного трёхмесячного сына. Младенец скончался в больнице Брисбена после нескольких дней борьбы за жизнь. Об этом пишет ABC Nеws Australia.

По данным полиции, отец ребёнка, Унееб Уллах, доставил сына в больницу Ипсвича с тяжёлыми повреждениями внутренних органов. Характер травм вызвал подозрения у медиков, которые незамедлительно сообщили о случившемся правоохранителям. Позднее мальчика перевели в больницу Брисбена, где он умер во вторник днём.

Следователи задержали 28-летнего отца и предъявили ему обвинение в убийстве, связанном с домашним насилием. Инспектор Майкл Манаго отказался раскрывать предполагаемые причины травм и время их получения, отметив, что важной частью расследования станут отношения между родителями ребёнка.

Погибший мальчик был единственным ребёнком в семье. По словам полиции, его мать находится в крайне тяжёлом эмоциональном состоянии. Дело уже поступило в суд Брисбена, однако обвиняемый на первое заседание не явился. Следующее рассмотрение назначено на конец месяца.

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