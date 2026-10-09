Мигрант за пять минут напал на двух девушек в одном московском доме

Уроженец Таджикистана за одну ночь попытался изнасиловать сразу двух девушек — с интервалом в несколько минут. Правда, обе попытки закончились неудачей. На днях столичные следователи закончили расследование этого дела, оно направлено в суд.

Как стало известно «МК», жертвами 18-летнего мигранта поздно вечером 16 августа стали две 28-летние жительницы одного из домов по Никулинской улице. Первая пострадавшая возвращалась из магазина. Она была в наушниках и не услышала, как следом в подъезд вошел незнакомец. Девушка направилась к двери квартиры (она жила на первом этаже), как вдруг внезапно мужчина схватил ее и начал щупать за интимные части тела. Бедняжка в ужасе закричала, агрессор испугался и убежал. Впрочем, на этом он не оставил попыток удовлетворить свою похоть. Буквально через пять минут в соседнем подъезде иностранец напал на другую девушку, которая шла из гостей. Все случилось по аналогичной схеме, и жительница дома, к счастью, смогла отбиться от насильника.

Вторая пострадавшая обратилась в полицию и рассказала об инциденте своей знакомой. Та, в свою очередь, решила предупредить другую подругу, проживавшую в этом же доме. По удивительному совпадению, этой подругой оказалась первая жертва ночного секс-тирана. Вскоре мигранта задержали. Следователи предъявили ему обвинение в насильственных действиях сексуального характера.