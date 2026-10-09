Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших при пожаре в Уфе

Тяжелые ожоги получили двое рабочих при пожаре на крыше пятиэтажки в Уфе

Двое мужчин пострадали при пожаре на кровле пятиэтажного дома на улице Зорге в Уфе. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

По данным ведомства, пострадавшим 40 и 29 лет. Они проводили работы на крыше. Оба доставлены в ожоговый центр городской клинической больницы № 18. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее в ГУ МЧС по Башкирии сообщили о возгорании кровли пятиэтажного жилого дома на улице Зорге. Позже стало известно о двух пострадавших.