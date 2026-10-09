Многоквартирный жилой дом загорелся в российском городе

В Элисте произошел пожар в многоквартирном доме в 9 микрорайоне. Возгорание началось в квартире на 7-м этаже. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Калмыкия.

Огонь охватил мансардный этаж и перекинулся на крышу. На месте работают 11 единиц техники и 29 человек личного состава МЧС.

Жильцов дома эвакуировали. Для них развернули пункт временного размещения на базе ближайшей школы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Причины возгорания пока не установлены. Информации о пострадавших не поступало.