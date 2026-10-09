Мужчина погиб при взрыве газа в российском регионе

Мужчина погиб при взрыве газа в жилом доме в Адыгее

В поселке Яблоновском Тахтамукайского района Адыгеи случилась трагедия. Там взорвался бытовой газ. В результате погиб мужчина.

Случилось это в частном доме. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Об этом сегодня, 9 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности. Погибшим является 67-летний хозяин дома. Сейчас ведется расследование. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее наше издание сообщало, что в конце сентября в Коми случился взрыв бытового газа, а затем пожар. В результате пострадали мужчина и женщина. Их с различными травмами госпитализировали.

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