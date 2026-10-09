...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Происшествия Эксклюзив 2204

Мужчина сбежал от медиков при перевозке в рехаб и попал под машину

Буйный пациент выпрыгнул из машины врачей и был сбит насмерть

Неадекватный мужчина сбежал от медиков, перевозивших его в лечебное учреждение, и сразу же погиб под колесами другой автомашины. Перед побегом мужчина пытался убить медработника.

Буйный пациент выпрыгнул из машины врачей и был сбит насмерть

Как стало известно «МК», трагичный инцидент произошел в пятницу около 5 часов утра на 22-м километре Киевского шоссе. 31-летний пациент рехаба, которого врачи везли из одного реабилитационного центра в другой, в процессе транспортировки внезапно повел себя агрессивно. Он набросился на медиков и попытался задушить одну из медсестер. Другим сотрудникам удалось оттащить нападавшего от девушки. Однако успокаиваться мужчина не собирался. Вместо этого он открыл двери транспортного средства, выбежал на проезжую часть, обежал машину и направился к ограждению, разделяющему встречные потоки движения. Результат был ожидаем: один из автомобилей не успел затормозить на большой скорости  и сбил мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

 

Подписаться

Автор:

Что еще почитать