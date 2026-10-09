Опоздания поездов на Украине превысили восемь часов

На Украине задерживаются 59 пассажирских поездов, у 46 составов опоздание составляет не менее часа. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло компании «Укрзализныця».

Наибольшее отставание от расписания зафиксировано у поезда, следующего из Николаева в Киев. Его задержка превышает восемь часов.

Информация о времени задержек размещена на онлайн-табло украинского железнодорожного перевозчика. Данные могут обновляться по мере изменения ситуации на маршрутах.

Причины массовых опозданий в предоставленном сообщении не уточняются. Пассажирам рекомендуется проверять актуальную информацию о движении поездов перед поездкой.

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