...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Происшествия 1474

На Украине задерживаются 59 пассажирских поездов

Опоздания поездов на Украине превысили восемь часов

Опоздания поездов на Украине превысили восемь часов

На Украине задерживаются 59 пассажирских поездов, у 46 составов опоздание составляет не менее часа. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло компании «Укрзализныця».

Наибольшее отставание от расписания зафиксировано у поезда, следующего из Николаева в Киев. Его задержка превышает восемь часов.

Информация о времени задержек размещена на онлайн-табло украинского железнодорожного перевозчика. Данные могут обновляться по мере изменения ситуации на маршрутах.

Причины массовых опозданий в предоставленном сообщении не уточняются. Пассажирам рекомендуется проверять актуальную информацию о движении поездов перед поездкой.

Читать также: ВС РФ разрушили мост на купянском направлении

В некоторых районах Киева пропала вода

Подписаться

Автор:
ГК СК Мост Киев

Что еще почитать