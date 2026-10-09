Не стало Омара Муртазалиева — бывшего тренера сборной России по карате

На 64-м году жизни скончался Омар Муртазалиев — бывший главный тренер сборной России по карате. Об этом сообщила пресс-служба Федерации карате России.
По данным федерации, Муртазалиев ушёл из жизни 9 октября после тяжёлой и продолжительной болезни. Он был чемпионом СССР и России по карате, а также заслуженным тренером России.
За годы наставнической работы он воспитал более 20 мастеров спорта международного класса и 35 мастеров спорта. В федерации отметили, что Муртазалиев сделал очень много для российского карате в непростой для этого вида спорта период.
Муртазалиев возглавлял национальную сборную до 2019 года.
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