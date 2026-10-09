Оставлял комментарии: россиянина будут судить за оправдание терроризма

Жителя Сочи будут судить за публичное оправдание терроризма. Мужчину уже задержали. Об этом рассказали представители УФСБ по Краснодарскому краю.

Следствие полагает, что с декабря пошлого года по апрель 2026 года мужчина через принадлежащий ему аккаунт в одном из мессенджеров оставлял под различными постами серию комментариев. Он оправдывал терроризм.

Злоумышленника задержали. Теперь судьбу 36-летнего фигуранта уголовного дела будет решать суд.

Ранее наше издание сообщало, что в Луганской Народной республике задержали местную жительницу. Ее подозревают в публичном оправдании терроризма.

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