Пенсионер из российского города лишился жизни после отказа дать в долг

Житель Башкирии 24 года проведет в тбрьме за жестокое убийство пенсионера

В Башкортостане суд приговорил местного жителя к 24 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в жестоком убийстве 71-летнего пенсионера. Об этом сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России, передает «Лента.ру».

По данным следствия, в октябре 2016 года осужденный распивал алкоголь. Когда спиртное закончилось, он отправился к 71-летнему знакомому из Ишимбая, чтобы занять денег. Пенсионер отказал. Между мужчинами вспыхнула ссора.

Злоумышленник набросился на старика и начал избивать его, нанося удары в голову и грудь. Затем он бросил на пенсионера подожженную ткань и принялся душить. От полученных травм потерпевший скончался.

Ранее этот мужчина уже отбывал наказание за две расправы. Пенсионер стал его третьей жертвой. С учетом этого суд назначил ему 24 года колонии строгого режима.

МК писал ранее, что во Владивостоке мужчина после конфликта с начальницей убил ее, а затем и супруга женщины. Тела он пытался сжечь вместе с рестораном, который принадлежал супругам.