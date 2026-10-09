Пес сбежал из вольера и набросился на двух женщин - их госпитализировали

Под Истрой пес сбежал из вольера и напал на двух женщин

Под Истрой пес сбежал из вольера и напал на двух женщин. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии, сообщает телеграм-канал «112».

Все случилось сегодня утром, 9 октября. 69-летняя местная жительница получила множественные рвано-укушенные раны рук. Также у нее диагностировали травматический шок.

У 54-летней женщины диагностировали травмы левого предплечья. В том числе зафиксированы повреждения мышц и сухожилий.

Ранее наше издание сообщало, что в Приморье домашняя собака набросилась на семилетнего мальчика. Ему потребовалась медицинская помощь.

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