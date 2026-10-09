Подъем атакованного дронами судна у Болгарии невозможен из-за глубины

Судно Alfa Watan, подвергшееся атаке беспилотника в Черном море, опустилось на дно на глубину два километра. Об этом информирует болгарское издание Maritime.

Инцидент произошел в 70 морских милях к востоку от города Бяла. Судно шло под флагом Того. Власти Софии допустили возможность подводного осмотра обломков при поддержке НАТО и Европейского агентства по морской безопасности. Однако технические возможности телеуправляемых аппаратов агентства ограничены глубиной 1,5 тысячи метров, что делает обследование затруднительным.

Атака на гражданские суда в морской экономической зоне Болгарии произошла 6 октября. Помимо Alfa Watan, удару подверглось судно Able под флагом Палау. Его текущее местоположение и состояние остаются неизвестными: данных о том, затонуло оно или продолжает дрейфовать, не поступало.

Для обследования района происшествия фрегат «Верни» ВМС Болгарии совершил переход из порта Бургас в северо-восточном направлении. По данным издания, корабль может быть использован для изучения места атаки.

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