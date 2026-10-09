Подросток из российского города случайно перепутал автобус и заблудился в лесу

В Свердловской области нашли живым 16-летнего подростка, который перепутал автобусы и заблудился в лесу. Об этом сообщил отряд «Прорыв». Подросток ехал из Березовского к вокзалу в Екатеринбурге, но сел не в тот автобус. Выйдя у магазина в незнакомом поселке, он не сразу понял, что находится в другом населенном пункте.

Просьба о помощи поступила на горячую линию 6 октября. Руководитель отряда сразу выехал на поиски, но координаты оказались неверными, а объяснения подростка — путаными.

Позже он сообщил, что слышит поезд. Поисковики переключились на маршрут к поселку Кедровка, окруженному болотами. Подросток боялся темноты, не мог оставаться на месте и хаотично двигался. Местные предупредили о медведе неподалеку.

Около семи вечера заряд телефона упал до 13%, подросток начал замерзать, затем связь пропала. Ближе к ночи поисковики вышли на след и через полчаса услышали его голос. Он был найден живым.

В темноте он забрел в топь и стоял в луже. Эвакуация заняла час. Подростка укутали в термоодеяло и передали медикам. Тяжелого переохлаждения удалось избежать.

Ранее Мк писал о другом случае. В Смоленской области 68-летняя Антонина Александровна заблудилась в лесу в районе деревни Рогово-1, отправившись за грибами с тремя знакомыми. Связь с ней периодически пропадала, и женщина не могла объяснить, где находится, а к ночи она сильно устала и почти не могла идти из-за боли в ногах. Поисковики отряда «Сальвар» прочесывали лес в темноте и обнаружили ее по едва различимому шепоту — пенсионерку эвакуировали и передали медикам.