Подтопление теплохода «Арбан» привело к загрязнению Енисея

На Енисее произошла утечка нефтепродуктов после повреждения теплохода

Утечка нефтепродуктов произошла на реке Енисей в Красноярском крае после повреждения корпуса теплохода «Арбан». Инцидент случился вечером 8 октября в районе населенного пункта Новоенисейск, сообщает КГКУ «Спасатель».

По данным спасателей, из подтопленного судна начали вытекать нефтепродукты, в том числе подсланевые воды. Для предотвращения распространения загрязнения вокруг теплохода установили боновые заграждения.

Специалисты обработали сорбентом машинное отделение судна и 1 тысячу квадратных метров акватории реки. К ликвидации последствий происшествия привлекли экстренные службы. Объем утечки и точные масштабы загрязнения не уточняются.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что теплоход повредил корпус во время движения. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало доследственную проверку.

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