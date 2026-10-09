Полиция выяснила подробности нападений на школы

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил журналистам, что польская полиция пока не нашла связи между нападениями на школы, в результате которых были ранены более десяти человек и один погиб. Версия о единой серии скоординированных атак на данный момент не получила подтверждения.

Ранее в полиции сообщали о проверке информации о том, что серия нападений вооружённых ножами подростков в учебных заведениях может быть связана с неким интернет-челленджем. Но, по словам главы МВД, на данный момент анализ изъятых носителей данных не подтверждает информацию о челлендже в сети. Кервиньский отметил, что полиция будет и дальше мониторить активность в интернете, но сегодня нет данных о том, чтобы эти происшествия были связаны между собой.

В четверг, 8 октября, сообщалось о нападении с ножом в школе в населённом пункте Лещидул-Новины. Тогда были ранены три человека, в том числе директор и уборщица. Позже одна из раненых — школьная уборщица — скончалась. Нападавшим, которого задержали, оказался 17-летний выпускник школы. В среду, 7 октября, нападение с ножом произошло на территории одной из школ в Остроленке. Ранения получили девять человек, одной из пострадавших была учительница.

В течение двух дней в Польше произошли два резонансных инцидента с нападениями в учебных заведениях. Полиция продолжает работу с изъятыми носителями информации и мониторинг сети. Расследование обоих происшествий продолжается.

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