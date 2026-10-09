При разборе завалов после взрыва газа в жилом доме в Адыгее найден труп

При взрыве газа в Адыгее погиб один человек

В поселке Яблоновском Тахтамукайского района Адыгеи при разборе завалов частного дома обнаружен погибший. Ранее в этом доме произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

По данным ведомства, еще один человек пострадал. Женщину госпитализировали в лечебное учреждение.

«При разборе завалов, к сожалению, обнаружен один погибший. Пострадал один человек (женщина), госпитализирована в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали все экстренные службы. Причины взрыва и другие обстоятельства устанавливаются.