Приезжего избили после изнасилования шестилетней девочки

В индийском городе Ченнаи задержали 30-летнего мужчину по подозрению в сексуальном насилии над шестилетней соседкой. Инцидент произошёл в районе Тирувоттиюр, где девочка проживала вместе с родителями — трудовыми мигрантами из штата Бихар. Подозреваемый, также приехавший из этого штата, был знаком семье как сосед, пишет The New Indian Express.

О предполагаемом преступлении стало известно вечером в понедельник, когда ребёнок пожаловался на сильные боли в животе. Родители доставили девочку в больницу, после чего к расследованию подключилась полиция. Первоначально появилась информация о причастности троих мужчин, однако следователи установили, что подозрение в совершении насилия падает на одного человека.

Когда полицейские прибыли за 30-летним подозреваемым, он попытался скрыться, но местные жители задержали его и избили. По данным правоохранителей, во время допроса мужчина признался в содеянном. Двух его соседей по комнате также доставили на опрос, чтобы выяснить, знали ли они о случившемся.

Самого подозреваемого госпитализировали после избиения, а девочку направили на медицинское обследование. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

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