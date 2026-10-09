Приглашал в видеочат: москвича задержали за действия сексуального характера в отношении детей

В Калининграде задержали москвича, который совершал действия сексуального характера в отношении школьниц. Об этом сегодня, 9 октября, сообщил официальный канал МВД России.

Злоумышленник в социальных сетях искал аккаунты несовершеннолетних. Он писал им личные сообщения. Если подростки отвечали, он приглашал их в видеочат, а затем совершал действия сексуального характера.

От действий злоумышленника пострадали четыре девочки из Калининграда, не достигшие 12 лет. Подозреваемого задержали в Москве. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас ведется расследование.

Ранее наше издание сообщало, что в Петербурге полиция задержала двух мужчин 30 и 36 лет. Их подозревают в поджоге торгового павильона.

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